Innfører portforbod før Trumps folkemøte

utenriks

Portforbodet tredde i kraft torsdag kveld og varer til klokka 6 laurdag morgon. Så blir det innført igjen i det folkemøtet er ferdig og fram til søndag morgon kl. 6. Området som blir omfatta av portforbodet, ligg i Tusla sentrum, der Trumps folkemøte blir halde.

Det er venta at over 100.000 menneske vil delta på folkemøtet. Helsestyresmakter og andre er svært kritiske og peikar på faren for koronasmitte.

Lokale styresmakter førebur seg òg på mange demonstrantar som vil protestere mot Trump. Det er sett opp barrikadar fleire stader i byen, og mange butikkar og serveringsstader har spikra lemmer føre vindauge og dører for å hindre plyndring og øydeleggingar.

Folkemøtet har møtt stor motbør, ikkje berre for at det først skulle haldast fredag 19. juni, på Juneteenth, merkedagen for slutten på slaveriet i USA, men òg fordi Trump valde Tulsa.

Byen var åstad for raseopptøyane i 1921, som blir rekna som det verste tilfellet av rasistisk motivert vald i amerikansk historie.

(©NPK)