Australia under cyberangrep frå framand stat

Den føderale australske regjeringa heldt fredag morgon ein eigen pressekonferanse der dei åtvara privatpersonar og bedrifter over heile Australia om trusselen som angrepet mot landet utgjer. Morrison ville ikkje gå inn på kva for ein framand statleg aktør han har i tankane, men legg til at det berre er ei handfull land i verda som er i stand til å utføre angrep på den måten Australia no blir utsett for.

Angrepa rettar seg mot alle nivå av det som blir definert som kritisk infrastruktur, både offentlege og private organisasjonar.

– Vi veit at det er ein sofistikert statleg aktør på grunn av omfanget og kva mål som blir utsette for angrep og kva metodar som blir brukte, seier Morrison ifølgje The Guardian.

Det har vorte spekulert i om Kina kan vere den statlege aktøren som regjeringa meiner kan stå bak angrepa. Australia har dei siste månadene hamna i kinesisk unåde etter at dei gjekk i bresjen for å starte ei uavhengig gransking av koronavirusutbrotet i Wuhan, eit forslag som fekk mange land med seg i Verdshelseorganisasjonen.

Statsminister Morrison vil ikkje offentleg kommentere påstanden.

– Vi har ikkje gått lenger enn dette. Eg kan ikkje kontrollere kva spekulasjonar andre kan ha om dette problemet, men har ganske enkelt lagt fram fakta slik vi kjenner dei i dag, seier Morrison.

