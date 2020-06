Australia er under cyberangrep

utenriks

– Angrepa siktar seg inn mot alle nivå av styresmaktsinstitusjonar, bedriftssektorar, politiske organisasjonar, utdannings- og helseinstitusjonar og dei med kritiske samfunnsfunksjonar, seier statsminister Scott Morrison på ein pressekonferanse.

Bak angrepet står ein «sofistikert statleg cyberaktør», hevdar han. Han ville ikkje svare på kva stat han trur det er, men understrekar at berre ei handfull statar har evnene til å gjennomføre denne typen angrep.

Angrepa inkluderer bruk av lausepengeskadevare og phishing-epostar.

– Vi oppmodar organisasjonar, særleg dei innan helse, kritisk infrastruktur og viktige tenester, til å få eksperthjelp og innføre tekniske forsvarstiltak, seier Morrison.

Attribuering kan vere pressmiddel

Det er ofte krevjande å bevise skuld når det gjeld cyberangrep, men bak angrepet Australia no gjennomgår, står «nesten heilt sikkert» Kina, seier tryggingsekspert ved den australske tenkjetanken Lowy Institute og tidlegare etterretningsoffiser Ben Scott.

Scott meiner Morrisons nøling med å identifisere kjelda til angrepet er medvite.

– Offentleg attribusjon, og trusselen om å gjere det, fungerer som ei åtvaring og avskrekking for motstandarar, seier han.

– Men tidleg attribusjon kan òg opplevast som ein provokasjon, legg han til.

Kina avviser skuldingar

Skuldingane om at Kina har ei rolle i angrepa har vorte avviste av kinesiske styresmakter, som hevdar dette inngår i ein svertekampanje av landet.

– Kina er ein trufast forsvarar av cybersikkerheit og slår alltid ned på cyberangrep, seier talsperson for det kinesiske utanriksdepartementet, Zhao Lijian.

Dårleg forhold med Kina

Forholdet mellom Australia og Kina har vorte gradvis meir anstrengt som følgje av at Australia har kravd etterforsking av omstenda rundt utbrotet av koronaviruset i Kina.

Australia har òg kritisert den kinesiske internasjonalen finans- og handelspolitikk og bruken av teknologiselskap som Huawei for å tileigne seg makt internasjonalt.

Kina har svart med å innføre toll på australske varer og har åtvara kinesiske turistar og studentar mot å reise til Australia. Nyleg vart ein australsk statsborgar dømt til døden i Kina for narkotikasmugling.

Australia er òg med i Five Eyes-nettverket for deling av etterretningsinformasjon. Dei andre medlemmene er Canada, New Zealand, Storbritannia og USA. Dette kan gjere landa til mål for angrep frå politiske motstandarar.

I tillegg til Kina, har Iran, Israel, Nord-Korea, Russland, USA og fleire europeiske land òg teknologi og kunnskap som gjer avanserte cyberangrep mogleg.

