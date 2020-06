Amy Klobuchar har trekt seg som kandidat til å vere Bidens visepresident

utenriks

Klobuchar, som sjølv trekte seg som kandidat til å bli Demokratanes presidentkandidat mot Donald Trump under valet i haust, vart igjen aktuell då ho vart spurd om å stille som mogleg kandidat til vervet som visepresident dersom Biden skulle vinne.

Men Klobuchar, som tidlegare var statsadvokat i Minneapolis, har igjen vore under gransking etter demonstrasjonane som har prega USA i kjølvatnet av saka der George Floyd vart drepen under ein arrestasjon av politiet, nettopp i Minneapolis.

Torsdag kveld opplyste derfor Klobuchar sjølv at ho har trekt seg som mogleg kandidat til jobben som visepresident. Ho skal ha sagt dette til tidlegare visepresident Joe Biden onsdag kveld, skriv New York Times.

– Etter kva eg har sett i delstaten min og over heile landet, så er dette ein historisk augneblink som USA må gripe. Eg trur verkeleg, som eg òg sa til visepresidenten, at dette er riktig augneblink å setje ei farga kvinne inn i denne rolla, seier Klobuchar.

Ho la til at ho trudde ho ville ha fungert godt i jobben som visepresident, men at det er mange usanningar som er spreidd om det tidlegare virket hennar, og at tida ikkje er inne for å diskutere desse sakene no.

(©NPK)