Utstyrslager og fond skal betre pandemiberedskapen til NATO

– Vi er òg samde om ein ny operativ plan for å kunne støtte kvarandre og partnarane våre, seier generalsekretær Jens Stoltenberg etter at forsvarsministermøtet i NATO vart avslutta torsdag.

Han takkar medlemslanda for tilbod om å bidra til både lageret og fondet som skal opprettast.

Motstandsdyktig

Stoltenberg gjentok at Natos militære personell har hjelpt den sivile innsatsen mot covid-19, mellom anna med pasienttransport, fleire hundre flylaster med utstyr og nesten 100 feltsjukehus.

– Vi er førebudde til å støtte kvarandre igjen – og redusere liding og tap av liv – dersom det skulle kome ei ny bølgje, forsikrar Nato-sjefen.

Stoltenberg seier ministrane òg diskuterte korleis samfunnet kan gjerast meir motstandsdyktig ved å verne viktig infrastruktur, inkludert energiforsyningar og kommunikasjon.

– Motstandsdugleik er første forsvarslinje, og vår felles sikkerheit er avhengig av ho. Derfor har vi oppdatert retningslinjer for cybersikkerheit, utanlandsk eigarskap og sårbarheit i forsyningane, fortel han.

Frå fjern og nær

Forsvarsministrane frå Sverige og Finland deltok også på møtet på torsdag, saman med Josep Borrell, utanrikssjef i EU. I tillegg var Australias forsvarsminister med for første gong på denne typen møte.

– Nokon av partnarane våre er kanskje langt unna, men dei står overfor mange av dei same utfordringane og deler mange av dei same verdien som oss. Då er det fornuftig å jobbe tettare saman, seier Stoltenberg.

Han viser òg til at han nyleg tok til orde for eit Nato med eit meir globalt perspektiv då han nyleg starta den såkalla refleksjonsprosessen «Nato 2030» om vegen til alliansen vidare i åra som kjem.

Nytt konsept

Torsdag var siste dag av eit to dagar langt videomøte for ministrane. Onsdag vart dei samde om eit nytt forsvarskonsept for å møte Russlands oppbygging og fornying av missilsystema sine.

– Vi diskuterte Russlands aukande kjernefysiske missilkapasitet, og dei sikkerheitspolitiske konsekvensane av dette, sa Stoltenberg og kunngjorde at dei 30 NATO-landa var samde om ein pakke med militære og politiske tiltak, inkludert styrkt luft- og missilforsvar.

– Men vi vil ikkje spegle det Russland gjer. Vi har ingen planar om å utplassere landbaserte kjernefysiske missil i Europa, forklarte han og understreka at Nato ikkje ønskjer seg eit nytt våpenkappløp.

