Stoltenberg: USA vil rådføre seg med Nato om styrkekutt

NATO-landa var ikkje informerte då president Donald Trump kunngjorde at han vil redusere USAs styrkar i Tyskland. Dermed kom planen som ei overrasking på både vertslandet og resten av dei allierte og vart eit tema på forsvarsministermøtet denne veka.

– Eg er glad for at forsvarsminister Mark Esper gjorde det klart på møtet at USA framleis er forplikta til forsvaret av Europa, og at USA vil rådføre seg med dei allierte vidare i prosessen, seier Stoltenberg.

I dag er det rundt 34.500 amerikanske soldatar i Tyskland, men Trump vil kutte dette til 25.000. Grunnen han gir, er at Tyskland ikkje brukar nok pengar i Nato. Stoltenberg understreka før ministermøtet at det ikkje finst nokon konkret plan eller endeleg vedtak om kutt.

