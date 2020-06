Rettar tida for kor lenge George Floyd vart pressa ned

utenriks

Heilt sidan arrestasjonen av afroamerikanske George Floyd 25. mai har tida 8 minutt og 46 sekund figurerte som kor lenge den drapssikta politimannen Derek Chauvin pressa Floyd ned mot bakken slik at 46-åringen til slutt døydde. No har statsadvokaten i Minnesota som etterforskar saka, endra dette.

– Tidsberekninga i etterforskingsdokumenta, der mange stammar frå videoopptak, viser at Chauvin hadde kneet sitt på Floyd i 7 minutt og 46 sekund, der 1 minutt og 53 sekund var etter at Floyd tilsynelatande hadde slutta å puste, heiter det i ei fråsegn frå statsadvokat Mike Freeman i Hennepin fylke, som etterforskar saka.

Nyheitsbyrået Associated Press har tidlegare spurt om feilen i tidsbruken, men påtalemakta ville då ikkje kommentere spørsmålet sidan tida 8 minutt og 46 sekund var byrja å bli brukt symbolsk under demonstrasjonar over heile verda.

(©NPK)