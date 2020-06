Rasande Kina truar med konsekvensar etter Trumps godkjenning av uigur-lov

utenriks

Onsdag signerte den amerikanske presidenten ei lov som opne for å straffe Kina for behandlinga deira av uigurane og andre muslimske grupper.

Lovforslaget, som har lege på bordet til presidenten sidan slutten av mai, vart signert av presidenten same dag som lekkasjar frå den kommande boka til Trumps tidlegare tryggingsrådgivar John Bolton vart kjend. I boka beskriv Bolton korleis presidenten i private samtalar med den kinesiske presidenten Xi skal ha uttrykt si støtte til den harde behandlinga til regimet av dei muslimske gruppene.

I Beijing er makthavarane rasande over lova som no er signert. I ei fråsegn frå det kinesiske utanriksdepartementet går det fram at avgjerda om i innføre lova «vil slå tilbake på USA som må bere byrda av dei kommande konsekvensane».

Det var inga markering knytt til at lova vart ratifisert då Trump signerte ho. Han sa vidare i ei fråsegn at han ikkje såg på lova som bindande.

Kina blir skulda for å undertrykkje uigurane og andre muslimske minoritetar, mellom anna ved å halde dei i fengselsliknande interneringsleirar.

