Kina: – Vil ikkje blande oss inn i amerikanske val

Fleire amerikanske medium har publisert utdrag frå Boltons nye bok, der påstanden blir sett fram.

Under G20-toppmøtet i Japan i fjor skal Trump ha nemnt det amerikanske presidentvalet i ein samtale med den kinesiske presidenten Xi Jinping.

Trump sa at valutfallet kunne påverkast viss Kina kjøpte meir amerikanske jordbruksprodukt, ifølgje Boltons bok. Her blir det hevda at Trump bad Xi bidra til ta han vart attvald.

Etter at Trump gjekk til handelskrig mot Kina, er forholdet mellom USA og Kina vorte kraftig forverra. Det er uklart kvifor Trump visstnok trudde Xi ville vere interessert i å hjelpe han.

Styresmaktene i Kina understreka torsdag at dei følgjer eit prinsipp om å ikkje blande seg inn i andre lands indre forhold. Ein talsmann i det kinesiske utanriksdepartementet forsikra at dei ikkje kjem til å blande seg inn i amerikanske val.

President Donald Trump hevdar på si side på Twitter at Boltons bok består av løgner og forfalskingar.

