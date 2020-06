Fire av ti av flyktningane i verda er barn under 18 år

utenriks

– Vi har ein endra situasjon og ei ny verkelegheit for dei som er tvinga til å flykte: Dette er eit stort problem som verken er forbigåande eller vil bli kortvarig, seier FNs høgkommissær for flyktningar, Filippo Grandi.

Barn og skulen

FNs høgkommissærs (UNHCR) årsrapport for 2019 viser at 79,5 millionar menneske er registrerte som tvinga til å flykte, anten til eit anna land, internt i eige land eller ved at dei har søkt asyl. Det er anslått at mellom 30 og 34 millionar av dei er barn.

– Barna har spesielle behov. I 2018 var 3,7 prosent av barna som måtte flykte, utan skuleundervisning. Situasjonen har vorte betre for mange flyktningbarn i barne- og ungdomsskulealderen dei siste åra, men berre 3 prosent av dei som treng vidaregåande skule, får undervisning, ifølgje FN-rapporten.

Flest i Tyrkia

Dei siste ti åra (2010–2019) er til saman 100 millionar menneske vorte tvinga til å flykte.

– Situasjonen for dei som flykta og dei statslause, står framleis på den internasjonale dagsordenen og skaper overskrifter over heile verda, skriv FNs høgkommissær i rapporten.

Fleire store kriser er bakgrunnen for at så mange flyktar. Fleire opplever òg å måtte bryte opp igjen på nytt og endar opp i på kontinuerleg flykt.

– Blant konfliktane som går framleis føre seg, er krigen i Syria som braut ut i 2011.

Fem land

Syria er det landet i verda som har det største talet flyktningar. Til saman har 13 millionar flykta, 6, 6 millionar menneske har reist frå landet, medan over 6 millionar er interne flyktningar.

Blant andre land med dei største tala flyktningar som har forlate landet, er Venezuela (3,7 millionar), Afghanistan (2,7 millionar), Sør-Sudan (2,2 millionar) og Myanmar (1,1 millionar).

Rapporten viser at landa som er dei største mottakarane av flyktningar i dag, er Tyrkia (3,9 millionar), Colombia (1,8 millionar), Pakistan, Uganda og Tyskland (1,4 millionar)

Neste år markerer FN 70-årsmarkeringa for Flyktningkonvensjonen frå 1951 og Konvensjonen om avgrensing av statsløyse frå 1961.

– To konvensjonar som aldri har vore viktigare, skriv FN i rapporten som vart publisert torsdag.

