Danmark opnar for fleire utanlandsreiser

utenriks

– Eg er glad for at vi no kan ta eit betydeleg skritt mot normalisering og gjere det mogleg for danskane å reise til fleire land i Europa, seier utanriksminister Jeppe Kofod (S) i ei pressemelding.

Bakgrunnen for dei nye tilrådingane er at situasjonen er mykje betre enn dei har tort å håpe på.

Danmark har sidan 13. mars rådd mot alle ikkje-nødvendige reiser til utlandet. Frå måndag denne veka vart det opna for Tyskland, Noreg og Island.

Land som har over 30 smitta per 100.000 innbyggjar, blir definert som eit «karanteneland».

(©NPK)