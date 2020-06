Brasil kuttar renta til rekordlågt nivå

utenriks

Etter det markante kuttet ligg styringsrenta i Brasil, den såkalla Selic-renta, på 2,25 prosent. Det er åttande gong på rad at renta blir kutta i Brasil.

I grunngivinga for kuttet skriv banken at retninga den brasilianske økonomien har teke som følgje av koronapandemien fører til behov for ekstraordinære økonomiske verkemiddel.

Verdsbanken har varsla at Brasils økonomi vil krympe med 8 prosent i 2020 på grunn av virusutbrotet, noko som også vil vere ny rekord for Latin-Amerikas største økonomi.

Landet er no est hardast ramma i verda av pandemien etter USA, med over 960.000 påviste smitta og meir enn 46.000 døde som følgje av covid-19. Landet har gjennomført lite testing, så det er ei utbreidd oppfatning at desse tala ligg langt under dei reelle smitte- og dødstala.

