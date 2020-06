Tysk milliardstøtte til Auschwitz

utenriks

– Vi vil støtte arbeidet for å verne minna, fordi Tysklands ansvar for holocaust aldri opphøyrer. Tyskland har ei plikt til å sørgje for at hendingane under andre verdskrigen blir hugsa, seier utanriksminister Heiko Maas om bidraget.

Nazistanes konsentrasjons- og utryddingsleir ligg ved den polske byen Oswiecim, rundt seks mil vest for Krakow. 1,1 millionar menneske vart drepne her under den tyske okkupasjonen – nesten 1 million av dei var jødar.

Norske skuleungdommar er blant dei som besøkjer leiren for å lære om folkemordet og dei grufulle overgrepa som skjedde i Auschwitz. I mars måtte museet stengje dørene på grunn av koronakrisa, og tidlegare denne månaden bad dei om økonomisk hjelp frå «alle som ser det nødvendig å bevare historia».

(©NPK)