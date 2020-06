Sverige har passert 5.000 koronadødsfall

utenriks

I alt 54.562 personar har fått påvist koronasmitte, gir opp Folkhälsomyndigheten (FHM) på nettsida si onsdag. Det er ein auke på 1.239 i løpet av 24 timar.

FHM publiserte same dag ein studie som viser at risikoen for å døy av covid-19 i Sverige er langt høgare blant eldre enn unge. Studien viser at 0,6 prosent av dei som har fått påvist smitte, har døydd i Stockholm, medan døyelegheita blant dei som er 70 år eller eldre er på 4,3 prosent. Blant dei som er yngre enn 70 år, er døyelegheita berre 0,1 prosent.

Svenske styresmakter har den siste tida uttrykt uro for at folk ikkje lenger respekterer tilrådingane om sosial distanse og fryktar at dette skal føre til auka smittespreiing.

Sverige har følgt ein annan strategi enn mange andre land, med stort sett frivillige tiltak. Talet på smitta og døde er langt høgare enn i andre nordiske land, men svenske styresmakter held fast på at det er for tidleg å seie at strategien har vore mislykka.