Nato vedtok nytt forsvarskonsept

utenriks

– Møtet har vore ei stadfesting på at det er greitt å vere fleire saman under utfordrande hendingar, seier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) til NTB i ein kort pause på starten av det to dagar lange møtet.

– Vi har mellom anna sett på korleis vi kan få oversikt over kapasitet og støtte kvarandre dersom det kjem ei bølgje nummer to med covid-19-smitte, seier statsråden.

Nytt konsept

Samtidig understrekar generalsekretær Jens Stoltenberg at dei sikkerheitspolitiske utfordringane som eksisterte før pandemien, ikkje er blitt vekke.

– Natos oppgåve er framleis å forsvare alle allierte mot alle truslar. I dag har vi diskutert Russlands aukande kjernefysiske missilkapasitet, og dei sikkerheitspolitiske konsekvensane av dette, seier han på ein pressekonferanse etter møtets første dag.

Ministrane vart samde om eit nytt konsept i møte med Russlands oppbygging. Stoltenberg omtaler det som ein «omfattande og balansert pakke av politiske og militære tiltak».

– Det inkluderer styrking av luft- og missilforsvaret, men vi vil ikkje spegle det Russland gjer. Vi har ingen planar om å utplassere landbaserte kjernefysiske missil i Europa, forklarer han.

Meiner den kinesiske makta forpliktar

Nato-sjefen har fleire gonger sagt at alliansen ikkje ønskjer noko nytt våpenkappløp, men trekker fram ei historie med rustningskontroll og nedrusting.

– Sidan den kalde krigen er Natos atomvåpenarsenal redusert med 90 prosent, men andre må òg bidra. Som ei stor militærmakt har Kina eit stort ansvar, og det er på høg tid at dei deltek i global rustningskontroll, seier generalsekretæren.

Forsvarsminister Bakke-Jensen seier det nye Nato-konseptet sikrar politisk samhald og retning for det vidare arbeidet til alliansen.

– Her vil Noreg halde fram den gode jobben vi gjer med å ha ei god forståing av situasjonen i nord og halde fram med å vere auge og øyre for Nato, seier han.

Afghanistan og Irak

Eit anna tema som vart teke opp på møtet, er Natos oppdrag i mellom anna Afghanistan og Irak. Ministrane gjentok forpliktinga si til tryggingssituasjonen i Afghanistan og til å trappe opp innsatsen i Irak, i samråd med lokale styresmakter.

– I tillegg har begge landa bedne om hjelp i kampen mot covid-19 og fått bistand. Det viser at partnarane våre kan stole på oss, også når det gjeld å kjempe mot pandemien, seier Stoltenberg.

(©NPK)