Lufthansa må kanskje søkje konkursvern

utenriks

I ei melding frå Lufthansas hovudkvarter i Frankfurt heiter det at prosessen med å søkje konkursvern må starte nokså snart viss avtalen med regjeringa ikkje blir godkjend på den ekstraordinære generalforsamlinga 25. juni.

Fråsegna kom etter at Heinz Hermann Thiele, Lufthansas største enkeltaksjonær, uttrykte tvil om finansieringsplanen, særleg den framtidige innverknaden som politiske styresmakter vil ha over Lufthansa.

Lufthansa seier i lys av denne fråsegna at det er mogleg at stabiliseringspakken ikkje får det nødvendige to tredels fleirtal under voteringa på generalforsamlinga.

Flyselskapet er i siste fase av forhandlingar med regjeringa om ein redningspakke på 9 milliardar euro, ei statsstøtte som er klarert med EU-kommisjonen.

(©NPK)