Koronaepidemien slår knockout på svensk økonomi

Det var prognosesjef Ylva Hedén Westerdahl som presenterte tala onsdag, og hennar einaste trøyst var at det er verre rundt om i Europa.

Det er eit dystert bilde som blir teikna. Svensk BNP, den samla verdien av varer og tenester, vil truleg falle med 10 prosent i 2. kvartal i år.

Fallet i BNP blir historisk høgt, og Sveriges økonomi kjem til å bli tyngd av pandemien i minst eitt år til. Sysselsetjinga blir halden oppe med omfattande bruk av korttidspermisjonar, seier prognosesjefen.

Arbeidsløysa vil for året under eitt truleg liggje på 6,8 prosent. I årets tre siste kvartal vil det venteleg vere i snitt 450.000 permitterte. I 2021 er det venta at arbeidsløysa vil auke til 8,5 prosent, og den vil toppe seg i 2022 med 9,6 prosent.

Konjunkturinstituttet er av den oppfatninga at sentralbanken vil la styringsrenta liggje på null prosent til og med 2024.

– Uvissa i svensk økonomi vil først minke når ein omfattande vaksinasjon kan byrje hausten 2021, seier Westerdahl.

Rundt om i verda er likevel tala verre, og svake tal for heile euroområdet vil få konsekvensar for svensk eksport. Men svensk økonomi vil i eit større perspektiv klare seg betre, sidan inngrepa frå styresmaktene for å bremse smittespreiinga har vore langt mildare enn i dei fleste andre land.

