Geir O. Pedersen: Det trengst meir enn grunnlovsforhandlingar for å løyse krisa i Syria

– Syria gjennomgår ei tid med store omveltingar. Ingen som er involvert i konflikten, bør anta at dei har tida på si side. Ingen bør vere sikre på at det vil finnast betre moglegheiter lenger framme, sa den norske spesialutsendinga under eit møte i FNs tryggingsråd tysdag.

Over 80 prosent av syrarane blir no anslått å leve i fattigdom, og økonomien er i fritt fall. Onsdag trer dessutan USAs nye økonomiske sanksjonar mot landet i kraft. Dei har allereie på førehand fått verdien på det syriske pundet til å rase og forsterka den økonomiske krisa, som først og fremst rammar vanlege syrarar.

Ifølgje Pedersen er Syria seg midt i eit økonomisk samanbrot, som blir forverra av koronapandemien og bankkrisa i nabolandet Libanon.

FNs matvareprogram (WFP) åtvarar om at 9,3 millionar syrarar ikkje har sikker tilgang på mat, og at ytterlegare 2 millionar risikerer å hamne i same situasjon, ifølgje FNs eiga nettside.

Samtidig har det brote ut protestar i byane Sweida, Daraa og Idlib.

I Tafas sørvest i landet har det vore nær ved å bryte ut valdelege samanstøytar, noko som ifølgje Pedersen er hindra ved hjelp av russisk mekling.

Den norske FN-diplomaten har sagt seg villig til å ta opp att forhandlingane om ei ny grunnlov i slutten av august. Arbeidet har vorte sett på vent grunna koronapandemien.

