Facebook vil blokkere annonsar frå andre statar under valet i USA

Facebook vil òg opne for at brukarane av den sosiale nettstaden kan skjule betalte politiske bodskapar.

Utspela frå Facebook kjem i kjølvatnet av ein sterk mediestorm over haldninga nettstaden har til desinformasjon og agitatoriske innlegg. Mange meiner leiinga i Facebook har ein altfor passiv og unnvikande haldning til denne typen innlegg, mellom anna dei frå president Donald Trump sjølv.

Facebook har òg fått kraftig kritikk for framferda si under opptakten til presidentvalet i 2016, då utanlandske aktørar aktivt blanda seg inn i valkampen gjennom bodskap og annonsar, mellom anna på Facebook.

Den tidlegare britiske politikaren Nick Clegg, som i 2018 vart tilsett som sjef for global kommunikasjon i Facebook, innrømmer at selskapet svikta i 2016 og at russisk-støtta innhald dukka opp hos 126 millionar amerikanske brukarar.

I ein artikkel i The Daily Telegraph skriv Clegg at alle innlegg frå statskontrollerte medieorganisasjonar vil bli stansa under det kommande valet. Alle som vil leggje ut politiske bodskapar på Facebook, må ha autorisasjon, heiter det.

Clegg opplyser at Facebook mellom mars og mai stansa 750.000 politiske annonsar som var retta mot deltakarar i det amerikanske presidentvalet. Over 35.000 personar i Facebook-konsernet arbeider med tryggingsspørsmål, tre gonger så mange som for fire år sidan, skriv Clegg.

Frå 24. juni vil òg brukarar som har gjort seg opp si meining om presidentvalet, og som helst såg at heile valet var over, kunne deaktivere alle politiske annonsar knytte til valet.

