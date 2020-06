Danske forsvarstilsette visste at respiratorar var ubrukelege før Italia-tilbod

utenriks

Den danske avisa Berlingske har fått innsyn i korrespondanse som viser at informasjonen var kjend i forsvaret før Italia fekk tilbod om respiratorane 8. april. Tidlegare same dag skreiv ein tilsett i materiell- og innkjøpskomiteen til forsvarsdepartementet dette i e-post til Forsvarskommandoen:

«Det er viktig å informere UM (utanriksdepartementet) om at det ikkje umiddelbart er mogleg å bruke PEEP-funksjonen med våre Weinmann Medumat Standard-respiratorar. Eg veit frå kommunikasjonen med helsefagleg personell at nettopp denne funksjonen er viktig i forhold til ventilering av koronapasientar i respirator».

Hos Forsvarskommandoen svarte ein soussjef mellom anna at ein er klar over utfordringane med respiratorane, men at utanriksdepartementet «truleg berre tenkjer i signalverdi». Samtidig blir det ikkje bort frå at Italia kan ha bruk for «transportrespiratorar».

Utanriksdepartementet har i ein e-post til Berlingske avvist at dei tenkte at respiratorane skulle ha signalverdi. Dei skriv òg at dei først den 12. april fekk vite frå helsedepartementet at respiratorane ikkje kunne brukast til koronapasientar.

Italia takka nei då det etter kvart kom fram at respiratorane både var gamle og ubrukelege.

Saka vart omtalt som pinleg i danske medium, og Italia reagerte med indignasjon. Den danske avisa Politiken samanlikna mellom anna det tilbodet med det norske legeteamet som drog til Italia for å hjelpe italienske legar på eit sjukehus i hardt ramma Bergamo.

