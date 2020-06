utenriks

– Dette har vore ei stadfesting på at det er greitt å vere fleire saman under utfordrande hendingar, seier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) til NTB i ein kort pause på starten av det to dagar lange møtet.

– Vi har mellom anna sett på korleis vi kan få oversikt over kapasitet og støtte kvarandre dersom det kjem ei bølgje nummer to, seier statsråden.

Som varsla diskuterte forsvarsministrane òg eit heilskapleg konsept for avskrekking og forsvar.

