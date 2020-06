Assads onkel dømt i Frankrike for unndraging av skatt og kvitvasking

utenriks

Rifaat al-Assad er den yngre broren til Syrias tidlegare president Hafez al-Assad, som styrte frå 1971 til døden sin i 2000. Den 82 år gamle mannen flykta til Frankrike i 1984 etter eit mislykka kupp.

Franske styresmakter gjorde store auge då han dukka opp med fire koner og 16 barn. Han hadde tilsynelatande ein betydeleg formue som han brukte til oppkjøp av bygardar i Paris, ein bondegard for oppdrett av oksar, eit slott på landet og store kontorareal i Lyon.

Slaktaren frå Hama

Heime i Syria fekk han tilnamnet «Slaktaren frå Hama» for rolla si i knusinga av eit opprør i dei sentrale delane av landet i 1982. Den overdådige livsstilen hans vakte raskt merksemd, men først i 2014 byrja fransk politi å gå han etter i saumane.

Fransk økokrim fekk medhald i påstanden sin om fire års fengsel for omfattande skattesvindel og kvitvasking av store summar som Rifaat al-Assad hevdar var gåver frå kongefamilien i Saudi-Arabia.

Nektar

Han møtte ikkje sjølv i retten, då han sidan desember i fjor har vore innlagt på sjukehus med indre blødingar. Han avviser alle påstandar om økonomisk svindel og kallar seg ein motstandar av regimet til nevøen i Syria.

Dei økonomiske misgjerningane skal ha gått føre seg frå 1984 til 2016. Sjefen for fransk økokrim kravde òg at han skulle påleggjast ei bot på 10 millionar euro, og dessutan at alle eigedommane hans til ein verdi av 90 millionar euro skulle inndragast.

Franske påtalemakter meiner òg at han stadig haustar store middel frå korrupsjon via gamle kontaktar i heimlandet. Tidlegare har familien fått beslaglagt over 500 leilegheiter rundt om i Spania.

