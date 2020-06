120 nye koronadødsfall i Iran – det høgaste på eit døgn sidan april

utenriks

Iran har no registrert over 100 dødsfall per døgn fire dagar på rad. Onsdag hadde talet på personar som har døydd etter å ha vorte smitta av koronaviruset, stige til 9.158. Auken sidan tysdag er den høgaste sidan 11. april.

Ifølgje iranske styresmakter er spreiinga spesielt stor under arrangement som bryllaup og gravferder. I ein provins har 120 menneske vorte smitta under eitt enkelt bryllaup, opplyser visehelseminister Iraj Harirchi, ifølgje nyheitsbyrået ISNA.

Over 195.000 menneske har så langt testa positivt for viruset i landet.

