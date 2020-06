eBay-tilsette skulda for å ha sendt kakerlakkar i posten til folk

utenriks

I august i fjor sende to medlemmer i eBay-leiinga meldingar internt om at det var på tide å ta redaktøren i nyheitsbrevet. Seks høgtståande tilsette i eBays tryggingsavdeling sette deretter i gang ein plan, ifølgje justisdepartementet i Washington

Det dreidde seg om å sende pakkar som inneheldt mellom anna ei halloween-maske forma som ein blodig gris, ein gravferdskrans og ein boks med levande kakerlakkar, ifølgje departementet.

Dei seks skal òg ha sendt truslar, både privat og offentleg på Twitter, der dei kritiserte innhaldet i nyheitsbrevet.

Ein av dei mistenkte har tidlegare bakgrunn frå politiet og blir skulda for å ha planlagt å kontakte offera og hjelpe dei med å stanse sjikanen.

– Hensikta skal ha vore å gjere dei meir vennleg innstilt overfor eBay, bidra til meir positiv omtale i nyheitsbrevet, og til å identifisere personar som stod bak anonyme kommentarar, uttaler departementet.

Dei seks er sikta for samansverjing der hensikta var nettsjikane og påverknad av vitne.

eBay opplyser at dei tilsette har vorte oppsagde. Selskapet har òg gjennomført ei intern gransking av tidlegare toppsjef Devin Wenig, men har ikkje funne bevis for at han hadde kjennskap til saka, eller gitt løyve til å setje i verk handlingar mot paret. Men Wenigs kommunikasjonsform var upassande, uttaler eBay.

