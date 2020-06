Nord-Korea truar med å gå inn i demilitarisert grensesone

utenriks

– Planen er å rykke inn i sonene som vart demilitariserte under avtalen mellom nord og sør, og å gjere frontlinja om til ei festning og ytterlegare styrke dei militære stillingane mot sør, uttalte hæren tysdag.

Sørkoreanske medium melder at det kan dreie seg om eit område rundt den vestlege grensebyen Kaesong, og ved Kumgangfjellet på austkysten.

Nord-Korea har trua med å kutte all kommunikasjon, og har òg trua med militær hemn, etter at aktivistar skal ha sendt 50.000 flygeblad over grensa til Nord-Korea.

(©NPK)