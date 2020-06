Nord-Korea sprengde samarbeidskontor i lufta

utenriks

Folk i nærleiken kunne høyre eksplosjonen då samarbeidskontoret i den nordkoreanske byen Kaesong vart sprengt i lufta tysdag.

Røyk steig opp frå kontorbygningen i det tidlegare industriområdet i byen, som ligg nær grensa mot Sør-Korea, ifølgje nyheitsbyrået Yonhap.

Litt seinare stadfesta nordkoreanske styresmakter at dei har øydelagt kontoret. Alle kommunikasjonslinjer mellom Nord- og Sør-Korea skal no vere kutta, slik Nord-Korea tidlegare har varsla.

– Ubrukeleg kontor

Også Sør-Koreas gjenforeiningsdepartement stadfestar at samarbeidskontoret er sprengt i lufta.

Forholdet mellom dei to koreanske landa har i det siste surna ytterlegare, og Nord-Korea trua i helga med å øydeleggje kontoret i Kaesong.

Søstera til Nord-Koreas leiar Kim Jong-un, Kim Yo-jong, sa at «det ubrukelege» samarbeidskontoret om ikkje lenge ville liggje i ruinar.

Tysdag trua Nord-Korea òg med å sende soldatar inn i demilitariserte område langs grensa mot nabolandet. Planen er å gjere grenselinja om til ei festning, hevda den nordkoreanske hæren.

Fastkøyrde samtalar med USA

Noko av bakgrunnen for den auka spenninga mellom landa er at sørkoreanske aktivistar har sendt mange løpesetlar med luftballongar over grensa mot Nord-Korea.

Løpesetlane kritiserer Nord-Koreas leiar Kim Jong-un, noko nordkoreanarane reagerer svært sterkt på. Mengda løpesetlar skal i det siste ha vore større enn vanleg.

Fleire analytikarar trur likevel at Nord-Korea har trappa opp retorikken fordi nedrustingssamtalane med USA har køyrt seg fast.

– Nord-Korea er frustrert over at Sør-Korea ikkje har tilbode ein alternativ plan for å få samtalane i gang igjen, meiner direktør Cheong Seong-chang ved eit sørkoreansk senter for studiar av Nord-Korea.

Cheong trur Nord-Korea opplever at nabolandet har mislykkast som meklar i forholdet mellom Nord-Korea og USA.

(©NPK)