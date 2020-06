Indiske soldatar drepne i samanstøytar på den kinesiske grensa

utenriks

– Ein valdeleg konfrontasjon fann stad måndag kveld. Tapet av liv på den indiske sida inkluderer ein offiser og to soldatar, sa talsmann for den indiske hæren tysdag.

Hendinga skjedde i Ladakh i Kashmir, lengst nord i India, på grensa mot Kina.

Kinesiske styresmakter skuldar dei indiske soldatane for å ha gått over grensa.

– Indiske soldatar gjekk over grenselinja to gonger måndag, der dei provoserte og angreip kinesisk personell. Det resulterte i ein alvorleg fysisk konfrontasjon mellom grensestyrkane frå begge sider, seier kinesisk UDs talsmann Zhao Lijian.

Kina har ikkje uttalt seg om tap på si side, men ifølgje India vart òg kinesiske soldatar drepne.

Samanstøyten skjedde etter fleire veker med auka spenning og utstasjonering av fleire tusen ekstra soldatar på kvar side av grensa.

Snakka om fred

Konfrontasjonen kom mindre enn to veker etter at Indias utanriksdepartement opplyste at landet hadde inngått semje med Kina for å finne ei fredeleg løysing på grensekonflikten i Himalaya.

Forholdet mellom dei to landa har i fleire tiår vore prega av bitre grensekonfliktar, og begge sider har fleire gonger skulda soldatane til kvarandre for å krysse grensa.

For seks år sidan lempa den indiske regjeringa på avgrensingane på bygging i område nærare enn 100 kilometer frå den omstridde grensa, noko som opna for at det indiske forsvaret kunne byggje vegar og infrastruktur i eit område som Kina meiner dei har krav på.

Har kriga

Mindre samanstøytar på grensa mellom dei to atommaktene oppstår med jamne mellomrom.

I 1962 utkjempa landa ein krig over kontrollen over eit område lengst nordaust i India, i delstaten Sikkim. Der gjer Kina krav på 90.000 kvadratkilometer indiskkontrollert territorium – eit område på storleik med Austlandet.

Området ligg strategisk til mellom Nepal, Kina og Bhutan. Sikkim vart del av India i 1962. Kina anerkjende dette først i 2003, i byte mot at India aksepterte at Tibet tilhøyrer Kina.

Kina ser på store delar av den indiske delstaten Arunachal Pradesh, lengst nordaust i India, som kinesisk.

Kashmir-konflikten

Også nordvest i India er det overlappande krav mellom dei to landa, i området Aksai Chin ved den indiske delstaten Jammu og Kashmir.

India meiner at Aksai Chin tilhøyrer Ladakh-regionen. Ladakh er éin av tre regionar som utgjer Jammu og Kashmir, Indias nordlegaste delstat.

Jammu og Kashmir er indiskstyrt, men har delvis sjølvstyre. Ikkje berre Kina gjer krav på delar av delstaten. Det gjer òg Pakistan.

Kina har provosert India med å gi diplomatisk støtte til Pakistan i Kashmir-spørsmålet.

India har på si side motsett seg Beijings silkeveg-prosjekt, som knyter Kina til Pakistan via Kashmir, og som skal omfatte utbygging av vegar, jernbanar, hamner, kraftverk og annan infrastruktur,

India og Pakistan har kjempa to krigar om Kashmir. I fjor var konflikten igjen nær ved å utarte til ein fullskala krig etter at ei opprørsgruppe med base i Pakistan gjennomførte eit angrep mot styrkar i den indiskkontrollerte delen av Kashmir.

