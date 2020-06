Beijing stengjer skulane – reiser ut av byen blir rådd mot

utenriks

– Den epidemiske situasjonen i hovudstaden er ekstremt alvorleg, åtvarar talsmannen til styresmaktene Xu Hejian i Beijing.

Tysdag vart innbyggjarane bedne om å unngå alle reiser ut av byen som ikkje er heilt nødvendige. Dei som bur i område med «middels eller høg smitterisiko», har fått forbod mot å forlate byen.

Ifølgje Chen Bei, visegeneralsekretær i byrådet i Beijing, må alle som forlèt byen, ha testa negativt for viruset sju dagar eller mindre før reise.

Så langt er det stadfesta 106 smittetilfelle under det nye utbrotet, som tilsynelatande er det største i byen på fleire månader.

Det er Beijings utdanningskommisjon som gav ordren om at alle skulane skal stengjast igjen. Kommisjonen opplyser via det sosiale mediet WeChat at alle skular frå onsdag av vil ta opp att nettbasert undervisning.

Også universiteta får beskjed om at studentane ikkje bør vende tilbake enno.

Utbrotet på den største marknaden i byen for ferskvarer vart oppdaga i helga. Tusenvis av tilsette er no sette i karantene, og ei rekkje bustadområde er isolerte. Samtidig har bydelane fått beskjed om å trappe opp testing av innbyggjarar og desinfisering av offentlege område.

Måndag vart dessutan alle idrettshallar og kultur- og underhaldningslokale stengt.

(©NPK)