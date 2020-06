27 nye koronasmitta i Beijing

utenriks

Ifølgje dei kinesiske styresmaktene har no 106 personar testa positivt på koronavirus etter at det vart avdekt ny smitte i tilknyting til ein matmarknad sør i Beijing.

Fleire bydelar i den kinesiske hovudstaden er isolerte og nedstengde som følgje av det nye utbrotet. Det er sett i verk testing av over 90.000 menneske som bur i dei utsette områda.

Samtidig med at kinesiske styresmakter måndag opplyste at 79 personar hadde testa positivt på koronavirus, opplyste Verdshelseorganisasjonen WHO at det var over 100 stadfesta smittetilfelle i det nye utbrotet i Beijing.

Tysdag rapporterte Kina òg om åtte andre tilfelle av smitte andre stader.

