Sudanesisk militsleiar tiltalt for grove krigslovbrot

Ali Mohammed Ali Abdul Rahman Ali, kjent som Ali Kushayb, overgav seg førre veke i Den sentralafrikanske republikken, etter å ha vore ettersøkt i 13 år.

Ifølgje ICCs arrestordre skal 63 år gamle Kushayb ha kontrollert fleire tusen medlemmer av Janjaweed-militsen, og fungert som eit kontaktpunkt mellom militsen og sudanesiske styresmakter.

Kushayb sjølv seier skuldingane ikkje er sanne.

Janjaweed-militsen vart brukt for å slå ned på eit opprør som i 2003 oppstod i Darfur-regionen i Vest-Sudan. Militsen er skulda for å stå bak massedrap og massevaldtekt på sivile. Rundt 300.000 personar har vorte drepne, og 2,7 millionar fordrivne.

Kushayb er skulda for å ha koordinert og delteke i angrepa, og tiltalt for mellom anna mord og valdtekt. I mars 2004 skal han ved eit høve ha vore involvert i drapet på over hundre personar.

Blir han funne skuldig, kan han bli dømd til fengsel på livstid.

