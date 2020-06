Sør-Korea vil ha slutt på fiendtleg handlingar etter nye truslar

utenriks

Nord-Korea har den siste tida retta knallhard kritikk mot nabolandet, med skuldingar om at Sør-Korea ikkje har klart å hindre aktivistar i å sende flygeblad med propaganda over grensa.

Nord-Korea har trua med å øydeleggje samarbeidskontoret og kome med uspesifiserte militære grep mot Sør-Korea. Samtidig trua den mektige søstera til Nord-Koreas president Kim Jong-un med å bryte sambandet med nabolandet heilt.

– Nord-Korea bør ikkje øydeleggje kommunikasjonen og skape spenningar som fører oss tilbake til perioden med konfrontasjon, sa Sør-Koreas president Moon Jae-in til dei næraste rådgivarane sine, ifølgje kontoret hans.

Han understrekar at landa ikkje kan ikkje gå tilbake på løfta om fred som dei gjorde på eit toppmøte i 2018.

I eit forsøk på å betre situasjonen har Moon sagt at dei vil forby den sivile propagandakampanjen.

Han har òg sendt ein minister til grenseområdet for å forsikre seg om at kampanjen, som skal innebere sendinga av over 50.000 flygeblad over grensa, blir stansa, melder nyheitsbyrået Yonhap.

Det er ikkje noko nytt at det blir sendt slike flygeblad over grensa, men mengda skal ha vore enorm den siste tida, ifølgje Nord-Korea.

