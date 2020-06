Russland utviser tsjekkiske diplomatar etter attentatskuldingar

utenriks

Avgjerda blir sett på som ei gjengjelding etter at Tsjekkia tidlegare i juni utviste to russiske diplomatar. Dei russiske diplomatane var skulda for å ha spreidd feilinformasjon om ein påstått russisk leigemordar i Tsjekkia. Leigemordaren har vore involvert i eit planlagt attentat mot tsjekkiske politikarar, ifølgje eit tsjekkisk nyheitsmagasin.

Dei tre tsjekkiske politikarane som var identifiserte som moglege mål av magasinet, har alle vore involverte i hendingar som skal ha provosert russarane.

Russiske styresmakter har nekta for å ha vore involvert i planlegging av attentata, men dei tre politikarane vart gitt politivern.

(©NPK)