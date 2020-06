Löfven: Sveriges strategi er ikkje mislykka

utenriks

– Det har ikkje noko med strategien å gjere. Det har å gjere med at vi har nokre problem i samfunnet som vi no rettar opp, seier han.

Han er ikkje samd i at Europa-karten til det tyske smitteverninstituttet er teikn på at Sverige har mislykkast. Kartet viser Sverige som einaste raude land på bakgrunn av talet på døde i siste sjudagarsperiode.

Löfven seier at det auka talet på smitta er eit resultat av eit høgare tal testar, og at talet på menneske som er innlagde på sjukehus for covid-19 og talet på døde minkar. Gjennom helga er det ikkje meldt om nye døde.

Löfven seier at Sverige i prinsippet har følgt same strategi som andre land, nemleg å halde nede smittespreiinga for at sjukehusa kan handtere dei som treng hjelp.

– Sverige har faktisk ei overdødelegheit som er normal for denne tida av året, seier han og viser til at ulike land har ulike metodar for å rapportere dødsfall.

Han understrekar at det skal komme ei gransking av den svenske strategien, og at det er for tidleg å trekkje ein endeleg konklusjon.

