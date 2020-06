EU-toppar og Johnson samde om behov for betre framdrift

utenriks

Måndag stilte Johnson i eit videomøte med Charles Michel, Ursula von der Leyen og David Sassoli, leiarane for høvesvis EU-rådet, EU-kommisjonen og EU-parlamentet. Målet var å gjere opp status og finne ein veg vidare i forhandlingane om det framtidige forholdet mellom EU og Storbritannia.

Begge sider er samde om at framdrifta må bli betre, men takka samtidig for konstruktive forhandlingar så langt, ifølgje ei fråsegn frå EU etter møtet.

Etter fire rundar står forhandlingane i stampe, men snart aukar altså tempoet. Frå månadsskiftet er partane samde om å møtast kvar veke, i staden for å ha fleire vekers opphald mellom kvar runde.

Deltakarane på møtet på måndag noterte seg òg at britane endå ein gong har sagt at dei ikkje vil forlengje overgangsperioden etter brexit. Dermed går denne perioden ut ved årsskiftet, i tråd med utmeldingsavtalen frå i fjor haust. Begge sider forsikrar at dei vil halde fram med å jobbe hardt for eit framtidig forhold som er til det beste for borgarane i EU og i Storbritannia.

