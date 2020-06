Alternativ for Tyskland-avdeling blir underlagt overvaking

utenriks

Avgjerda kjem etter lang tid med vurderingar ifølgje innanriksminister Horst Seehofer.

Brandenburg-avdelinga har framprovosert splid i Alternativ for Tyskland etter at dei stemde for å behalde Andreas Kalbitz som leiar. Han vart ekskludert frå partiet nasjonalt som følgje av at han har vore medlem av høgreekstremistiske grupper som no er forbodne.

Etter valet i 2017 segla AfD fram som dei tredje største partia i landet og ein stor del av opposisjonen, noko som sende sjokkbølgjer gjennom det politiske etablissementet i landet.

