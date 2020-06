49 nye koronasmitta i Kina – 36 i Beijing

utenriks

Etter ein auke i talet på smitta knytt til ein marknad i hovudstaden Beijing, melde styresmaktene om framleis auka smittetal måndag. Frå søndag til måndag vart det meldt om 49 nye tilfelle, åtte færre enn dagen før.

På nytt er det 36 nye tilfelle i Beijing, ti er smittespora frå utlandet og tre er registrerte i Hubei-provinsen, melder den statlege avisa People's Daily.

Landet melder om at det no er 177 personar som er sjuke av covid-19 i Kina og at tilstanden er kritisk for to av dei. Ifølgje Worldometer har over 83.000 menneske vorte registrerte smitta av koronaviruset sidan utbrotet i desember i fjor. 4.634 er melde døde som følgje av smitta.

(©NPK)