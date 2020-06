Zoom følgde kinesisk ordre om å stengje ute brukarar

utenriks

Det amerikanske selskapet stadfestar dette sjølv i ei fråsegn.

Bakgrunnen for saka er at politiske aktivistar planla nettbaserte markeringar for å minnast Tiananmen-massakren i Beijing 4. juni 1989.

I Kina er det forbode å diskutere drapa på demokratiforkjemparane på Tiananmen. I dei planlagde markeringane på Zoom skulle aktivistar både frå USA, Hongkong og andre delar av Kina delta.

Kinesiske styresmakter gav derfor Zoom beskjed om at dei planlagde aktivitetane var ulovlege i Kina.

Dermed vedtok selskapet å stanse minst tre møte og suspendere eller fjerne kontoane til fleire brukarar. Fleire aktivistar som bur i USA og Hongkong, fortel at dei har vorte stengde ute.

Zoom beklagar i fråsegna si at brukarar utanfor «Fastlands-Kina» vart ramma.

Det amerikanske selskapet ønskjer å no å ta grep for dette ikkje skal skje igjen. Planen er å utvikle teknologi som gjer det mogleg å blokkere brukarar berre i bestemde geografiske område.

