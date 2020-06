USA vil redusere styrkane i Irak dei neste månadene

utenriks

Det går fram av ei fellesfråsegn frå amerikanske og irakiske styresmakter.

– Dei to landa erkjenner at i lys av at det er gjort betydelege framsteg i prosessen med å eliminere ISIS-trusselen, vil USA dei kommande månadene halde fram med å redusere styrkane i Irak, heiter det fråsegna.

ISIS er ein av fleire forkortingar som blir brukte om den ytterleggåande islamistgruppa som kallar seg Den islamske staten (IS).

Irak har pressa på for ei tilbaketrekking av den USA-leidde koalisjonen mot IS i landet, og i mars byrja tilbaketrekkinga frå tre basar i Irak.

