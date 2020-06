utenriks

Det er første gong på fleire veker at det er registrert lokal smitte i Beijing.

Familien til mannen som vart smitta i Beijing, vart raskt isolert, og lokale styresmakter gjeninnførte smitteverntiltak i området han bur i.

Mannen opplyste at han ikkje hadde forlate hovudstaden på over to veker, og heller ikkje hadde hatt kontakt med personar som hadde vore utanfor byen.

