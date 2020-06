New Zealand tok ned statue av omstridd kolonist

utenriks

Ei lita gruppe tilskodarar følgde med medan ei kran heiste vekk statuen av marinekapteinen som i si tid kjempa mot urbefolkninga i landet, maoriane, då dei prøvde å forsvare seg mot kolonialiseringa på 1800-talet.

Byen Hamilton er oppkalla etter same mann, og føyer seg til ei stadig lengre liste over stader i verda som tek eit oppgjer med fortida og endrar namn eller fjernar statuar.

Både lokale maoriar og antirasistiske organisasjonar har kravd at statuen skulle fjernast, i tillegg til at det har komme truslar om at den ville bli riven ned eller vandalisert.

Bystyret i Hamilton City seier at å fjerne statuen er ein del av generelt press i landet for å fjerne minnesmerke som blir sett på som representative for kulturell disharmoni og undertrykking.

– Eg kjenner mange personar – faktisk eit aukande tal personar – som finn statuen personleg og kulturelt krenkjande, sa ordførar Paula Southgate.

(©NPK)