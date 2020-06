Minnesmerka til koloniherrane fell i USA og Europa

utenriks

Protestane knytte til Black Lives Matter-rørsla, som braut ut etter politidrapet på afroamerikanske George Floyd, har fleire stader sett igjen sine eigne merke på bybiletet i mellom anna USA, Storbritannia, Belgia og på New Zealand.

I USA har særleg monument av Kristoffer Columbus, som bana veg for europeisk kolonisering av det amerikanske kontinentet, fått gjennomgå dei siste dagane. Demonstrantar i Boston halshogg ein Columbus-statue, og i Miami har ein annan vorte vandalisert. I St. Paul i Minnesota og Richmond i Virginia vart Columbus-statuar òg velta.

Ei påminning om slaveri

I Richmond prøver delstatsguvernør Ralph Northam å få fjerna ein statue av sørstatsgeneral Robert E. Lee, som på 1860-talet kjempa for å verne slaveriet. Ein annan Lee-statue vart nyleg riven ned ved ein skule i Montgomery i Alabama.

– Vi har sett ein vedvarande pågang, særleg i sør, for å få fjerna desse monumenta. Dei er ei konstant påminning om den umenneskelege behandlinga av afroamerikanarar og motstanden mot menneskerettane våre, seier leiar for menneskerettsorganisasjonen Southern Poverty Law Center, Lecia Brooks, til The New York Times.

Demokratanes leiar i Representanthuset, Nancy Pelosi, krev no at elleve statuar av sørstatsleiarar og -soldatar blir fjerna frå kongressbygningen.

– Monument til minne om menn som fremja grusomheit og barbari med openberre rasistiske formål er ei grotesk fornærming mot amerikanske ideal som demokrati og fridom, skriv Pelosi i eit ope brev til ein kongresskomité.

Omdiskuterte namn på militærbasar

Samtidig går det føre seg ein debatt om militærbasar oppkalla etter sørstatsoffiserar, skal skifte namn. Dette gjeld mellom anna Fort Bragg i Nord-Carolina, Fort Hood i Texas og Fort Benning i Georgia.

USAs forsvarsminister Mark Esper sa tidlegare denne veka at han var open for å diskutere namneskifte, men president Trump har tvitra at dette ikkje kjem på tale.

«Administrasjonen min vil ikkje eingng vurdere å skifte namn på desse praktfulle og sagnomsuste militære installasjonane,» tvitrar han.

Dei europeiske koloniherrane til minne

Debatten om forvaltninga av minnesmerke og kulturarv knytt til rasisme og undertrykking strekkjer seg utover USAs grenser.

Rundt tusen studentar ved universitetet i Oxford demonstrerte tysdag for å fjerne ein statue av den britiske kolonibyggjaren Cecil Rhodes, som var sentral i aktivitetane til det britiske imperiet i det sørlege Afrika, melder nyheitsbyrået Ritzau.

Kravet kjem etter at demonstrantar i Bristol søndag reiv ned ein statue av slavehandlar Edward Colston og kasta han i elva. På den gjenverande sokkelen vart det hengt opp skilt som uttrykte støtte til Black Lives Matter-rørsla.

Brutal konge

Også i Belgia har protestar mot rasisme vendt seg mot symbol og minnesmerke knytt til koloniveldet og rasistisk undertrykking.

Søndag vart ein statue av kong Leopold II sett fyr på under ein demonstrasjon til støtte for Black Lives Matter-rørsla i byen Antwerpen, melder nyheitsbyrået AP.

Kong Leopold leidde Belgias brutale koloniregime i Kongo på slutten av 1800- talet og byrjinga av 1900-talet, og han blir anslått å ha forårsaka døden til rundt ti millionar kongolesarar.

Fredag fjerna òg byen Hamilton på New Zealand ein statue av militæroffiseren John Fane Charles Hamilton. Han leidde på 1800-talet angrep mot den lokale maoribefolkninga då dei prøvde å forsvare seg mot kolonisering.

Slaveri òg i norsk kulturarv

I Noreg har det no òg vorte stilt spørsmål ved minnesmerke og statuar.

«Hvor lenge vil statuene av Colstons samtidige, sjøhelten og slavehandleren Peter Wessel Tordenskiold få stå i fred i Oslo, Trondheim, Larvik og Horten?» skreiv DN måndag i ein leiarartikkel.

Artikkelen konkluderte likevel med at Colston og Tordenskiold «var menn av si tid», og at å gå laus på statuane er «meiningslaust».

I Bergen har òg ein namnedebatt auka dei siste dagane. Teolog og førsteamanuensis ved Høgskulen på Vestlandet, Tom Sverre Tomren, meiner at bydelen Møhlenpris, oppkalla etter slavehandlaren Jørgen Thor Møhlen, må få nytt namn.

– At vi skal prise denne mørke delen av historia vår, som vi burde ta avstand frå, er dårleg, understreka Tomren måndag til Bergens Tidende.

