McCann-mistenkt vart fortalt at han var knytt til saka etter polititabbe i 2013

Det føderale kriminalpolitiet (BKA) kontakta det lokale politiet i Brunswick for å få meir informasjon om den mistenkte etter å ha fått eit konfidensielt tips i oktober 2013, skriv Der Spiegel i ei større sak fredag. Men når personen vart innkalla, stod det spesifisert i brevet at det gjaldt forsvinninga av Madeleine McCann.

McCann var tre år då ho forsvann frå ei ferieleilegheit på Algarvekysten i Portugal i 2007 medan foreldra var på ein restaurant like ved.

Ein 43 år gammal tysk mann, som britiske og internasjonale medium har identifisert som Christian Brückner, er no i søkjelyset, mistenkt for bortføringa og det sannsynlege drapet.

Brevet ville gitt Brückner meir enn nok tid til å øydeleggje bevis. Politiet vil vanlegvis samle inn informasjon om ein mistenkt person før dei tek kontakt. I saka er fleire ekspertar kritiske til framgangsmåten til politiet.

– Dette skulle aldri skjedd og er på ingen måte i tråd med vanleg prosedyre i så sensitive saker, seier ein erfaren polititenesteperson i saka.

Brückner har førebels ikkje vorte kalla inn til nye avhøyr. Han sonar no ein dom for narkotikalovbrot i Kiel i Tyskland. Han er tidlegare dømd for seksuelle overgrep mot barn og budde på Algarvekysten då den tre år gamle britiske jenta forsvann.

