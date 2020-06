utenriks

31 menn og 8 kvinner vart funne døde i ein konteinar på ein lastebil i eit industriområde i Essex i oktober i fjor. Tragedien skapte overskrifter verda over.

Ein av dei sikta i saka er 40 år gamle Ronan Hughes, som vart arrestert i Irland. Siktinga omfattar menneskesmugling og aktlaust drap på 39 personar.

Etterforskarane sa i retten at Hughes organiserte transporten av migrantane og hadde kontroll over sjåførane. Fredag konkluderte dommaren med at Hughes skulle utleverast.

