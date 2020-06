Historisk episode frå «Hotell i særklasse» blir fjerna i Storbritannia

utenriks

Episoden, som har tittelen «The Germans», blir den siste i rekkja av fleire TV- og filmproduksjonar som blir fjerna frå strøymetenester i kjølvatnet av demonstrasjonane og protestane etter George Floyds død, skriv The Guardian.

I Noreg går serien, i alt to sesongar med seks episodar i kvar sesong, på TV 2 Sumo.

– Eg er frykteleg glad for at verda går framover, men er svært skeptisk til at vi skal skrive om historia. Vi har derfor vedteke å ikkje avpublisere denne episoden, seier programredaktør Kathrine Haldorsen i TV 2 til NTB fredag.

Syttitalsserien «Hotell i særklasse» – «Fawlty Towers» – vart i fjor kåra til den beste britiske komiserien gjennom tidene.

I episoden som blir fjerna, den siste i den første sesongen, besøkjer ein tysk familie hotellet Fawlty Towers i Torquay, og hotelleigar Basil (John Cleese) går heilt amok i forsøket sitt på å ikkje nemne den andre verdskrigen og få dei andre tilsette til å avstå frå å «mention the war». Samtidig er manuset lada med politisk ukorrekt språk.

Den aktuelle episoden, som vart vist første gong i 1975, inneheld òg ei scene der Basil Fawlty er tilsynelatande sjokkert over å bli behandla på sjukehus av ein svart lege.

