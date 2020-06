Gjerningsmann drepe etter massiv politijakt i California

utenriks

Lokalavisa San Luis Obispo Tribune opplyser at politiet klokka 17.20 lokal tid stadfestar at Mason James Lira (26) er død, ein dryg time etter at politiet i Paso Robles melde på Twitter at den mistenkte var uskadeleggjord og at fleire politifolk var skadde i ein skyteepisode i området ved Ramada Drive og Highway 46. Lira skal ha vore mentalt sjuk og tok ikkje medisinen sin.

Tre politifolk er skadde, men ikkje livstruande, i den siste skytinga, som først vart meld i 14-tida, då ein politibetjent opplyste at han vart skoten på. Politiet sende då alle mannskap, pansra køyretøy og helikopter til området og stengde av innfartsvegar, medan Lira søkte tilflukt i enden av eit elveløp.

Lira blir òg skulda for å ha skote ein politibetjent i ansiktet natt til onsdag og for å ha drepe ein 58-åring.

Skaut mot politistasjon

Dramatikken byrja onsdag rundt klokka 4, då politiet høyrde skyting utanfor ein politistasjon i sentrum av byen Paso Robles i California, og to betjentar vart skotne mot då dei gjekk ut. Ein av dei vart skoten i ansiktet, den andre trekte den skadde i sikkerheit bak ein politibil medan han skaut tilbake mot Lira.

Sidan det har hundrevis av politifolk jakta på Lira, som ifølgje familien lir av ADHD, Aspergers syndrom og schizofreni, og har vore heimlaus ein lengre periode. Faren hans, Jose Lira, seier sonen ofte har trudd han er spesialagent eller soldat og kan ha trudd han har vorte angripen eller har vore i ei krigssone.

– Han lever i ei fantasiverd. Han har ikkje noko uteståande med politiet, seier Jose Lira til AP.

Tok tid

Politiet seier dei har lege tett etter 26-åringen sidan han skaut mot politistasjonen før soloppgang onsdag, men det tok dei likevel tid å sirkle han inn. Under leitinga etter Lira fann politiet ein død 58 år gammal heimlaus mann skoten på kloss hald i hovudet. Politiet mistenkjer Lira for drapet.

Jakta eskalerte etter at Lira vart observert på ein Chevron bensinstasjon, der han kjøpte seg ein energidrikk klokka 2 natt til torsdag. Ifølgje ein tilsett på stasjonen var Lira i butikken i nesten sju minutt og skal ha verka trøytt og mumla til seg sjølv.

Det er berre nokre dagar sidan ein politibetjent vart drepen og ein annan skadd då ein tilsett i flyvåpenet angreip dei med heimelaga bomber og fleire våpen. Den mistenkte, Steven Carrillo, skal ifølgje politiet ha hatt som mål å ta livet av leiarar i politiet.

