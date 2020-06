Flyselskap i harnisk over Storbritannias koronakarantene

utenriks

Kravet vart innført måndag, og inneber at dei fleste som no reiser inn til Storbritannia må i to vekers karantene.

– Kravet vil ha ein katastrofal effekt på britisk turisme og økonomien i landet, og det vil utslette tusenvis av jobbar, seier flyselskapa British Airways, EasyJet og Ryanair i ei felles fråsegn fredag.

Fleire har òg stilt spørsmål om kvifor Storbritannia, som er det europeiske landet som er hardast ramma av koronavirus, no innfører krav om karantene for reisande som kjem frå land med langt færre smittetilfelle.

(©NPK)