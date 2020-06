EUs industriproduksjon ned drygt 17 prosent

utenriks

Samanlikna med same månad i fjor, var fallet på 27,2 prosent for dei 27 EU-landa og 28 prosent for dei 19 landa som brukar euroen, opplyser statistikkbyrået Eurostat.

Nedturen kjem av i stor grad strenge smitteverntiltak, som mellom anna førte til at mange fabrikkar måtte stengje i periodar denne våren. Månadsutviklinga er betydeleg verre enn under finanskrisa i 2008 og 2009, då produksjonen gjekk ned 3–4 prosent i enkelte månader.

Ungarn opplevde den største nedgangen, heile 30,5 prosent. Også Romania (-27,7 prosent), Slovakia (- 26,7 prosent) og Luxembourg (-26,6 prosent) opplevde at produksjonen krympa med meir enn ein firedel. Tilbakegangen var minst i Finland (-2,2 prosent), Malta (-3,8 prosent) og Danmark (-5,1 prosent)

(©NPK)