EU vil investere 2,4 milliardar euro i vaksineutvikling

utenriks

– I denne helsekrisa er vi alle i same båt. Investeringa skal sikre at ein vaksine er klar så raskt som råd, og at alle kan få glede av han – både EU-borgarar og folk elles i verda, seier helsekommissær Stella Kyriakides etter eit videomøte med helseministrane i EU fredag.

Investeringane, i norske kroner nærare 26 milliardar, skal brukast på vaksinekandidatar som nærmar seg eller allereie er i gang med klinisk testing. Ifølgje EU-diplomatar vil EU unngå å leggje pengane i vaksinar der produksjonskapasiteten berre ligg i USA.

Kyriakides seier det er viktig at EU-landa ikkje konkurrerer med kvarandre om vaksinen.

– Vi står sterkare som eit samla EU og får meir ut av å jobbe saman og dele ekspertisen vår, seier Kyriakides.

Neste veke legg EU-kommisjonen fram ein vaksinestrategi som skal inngår i det foreslåtte helseprogrammet EU4Health. Programmet skal gjere EU betre rusta til å takle framtidige helsekriser, mellom anna ved å ha lager med medisinsk utstyr.

