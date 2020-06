Cuba planlegg forsiktig gjenopning for turistar

utenriks

President Miguel Diaz-Canels regjering vil opne opp dei neste vekene. Cuba har tapt enorme summar på å stengje ned, til liks med andre land, og særleg på turistindustrien, som er livsnerven for økonomien i landet.

Utanlandske turistar vil få tilgang til ei veletablert rad med kystetablissement og berre ha avgrensa kontakt med cubanarar. Díaz-Canel hevdar at koronaviruset er under kontroll i det aktuelle området.

Havanna og resten av landet er inntil vidare stengt for turistar.

Díaz-Canel kunngjorde søndag at koronaviruset er under kontroll på Cuba, etter åtte døgn på rad utan nye registrerte covid-dødsfall. Etter det har éin person døydd med covid-19, slik at talet på registrerte covid-dødsfall er oppe i 84 no.

Med sine 11,2 millionar innbyggjarar har Cuba registrert 2.219 smittetilfelle.

