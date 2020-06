Britisk tabloid får kritikk etter sak om J.K. Rowlings valdelege eksmann

utenriks

– Eg fika til J.K., og eg angrar ikkje («I'm not sorry»), heiter det på framsida av den britiske tabloidavisa The Sun. Arantes hevdar at det ikkje var eit slag i ansiktet.

– Eg klappa til Joanne, men det var ikkje ei vedvarande mishandling. Eg angrar ikkje på det, seier Arantes.

Fleire organisasjonar som jobbar mot partnarvald, har reagert kraftig på saka. Jane Keeper i organisasjonen Refuge seier overskrifta er like uansvarleg som ho er skuffande.

– Det dette har gjort, er å gi nasjonal mediedekning til ein som utøvar vald i heimen, ein person som prøver å rettferdiggjere handlingane sine, seier Keeper.

Timinga er særs dårleg, ettersom meldingane om vald i heimen har auka kraftig under koronanedstenginga, seier Keeper.

Scottish Women's Aid seier i ei fråsegn at alle som har komme seg levande frå partnarvald, fekk eit kraftig slag i ansiktet av framsida, og at The Sun i tillegg tener pengar på det.

The Sun seier dei finn utsegnene Arantes framfører i avisa fråstøytande, men forsvarer seg med at dei har omtalt han som «sjuk» i dekninga si.

– Intensjonen vår var å vise fram den totale mangelen på anger hos ein gjerningsperson. Sympatien vår er alltid med offera, heiter det i fråsegna.

Tidlegare denne veka avslørte Rowling at dei første ekteskapa hennar var valdelege, og at ho vart utsett for eit alvorleg seksuelt overgrep i 20-åra. Det kom fram i ein lengre bloggpost der ho òg forsvarte dei kontroversielle utsegnene sine om transpersonar og engasjementet sitt mot kritikarar som meiner ho er transfobisk.

